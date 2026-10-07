Lucknow News: दूसरे धर्म के युवक ने किया किशोरी के अपहरण का प्रयास

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लखनऊ। नाका में सोमवार दोपहर दूसरे धर्म के युवक पर किशोरी के अपहरण के प्रयास और विरोध पर किशोरी के भाई को पीटने का आरोप है। किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ नाका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। किशोरी के पिता ने बताया कि सोमवार दोपहर बेटी घर के बाहर खड़ी थी। आरोप है कि इस बीच रिजवान बेटी को खींचकर जबरन अपने साथ ले जाने लगा। बेटी की चीख सुन बाहर आए बेटे ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे पीट दिया। पिता ने बताया कि आवाज सुन वह घर के बाहर आए और बेटे को बचाया। आरोप है कि रिजवान पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी देकर वहां से भाग निकला। थाना प्रभारी नाका विवेक चौधरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस की दो टीमें लगाई गई हैं। कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज कराकर एफआईआर में धाराएं बढ़ाई जाएंगी।