Lucknow News: शादी से इन्कार पर युवती ने दी थी जान, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार

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सीतापुर निवासी युवती के पिता ने बताया कि उनकी गुडंबा में एक युवक के फ्लैट में रहकर नौकरी करती थी। 31 अगस्त की दोपहर वह अपार्टमेंट से निकली थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर मकान मालिकन ने फोन किया, पर बात नहीं हो सकी। पिता ने गुडंबा थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) सीतापुर रोड परिसर में तलाश की। 2 सितंबर की दोपहर आईईटी परिसर से लगे जंगल में नीम के पेड़ से युवती का शव लटका मिला।कॉल डिटेल से प्रेम प्रसंग का चला पताइंस्पेक्टर अंजनी ने बताया कि पुलिस ने घटना से पहले युवती की गतिविधियों और उसके संपर्क में रहे लोगों की पड़ताल शुरू की थी। जांच में सीतापुर के सुरजनपुर निवासी वीरू कुमार से प्रेम प्रसंग होने की बात सामने आई थी। पिता ने तफ्तीश की तो सामने आया कि उनकी बेटी को वीरू ने शादी का झांसा दिया था। उसने कई बार बेटी से शारीरिक संबंध भी बनाए थे। आरोप है कि 31 अगस्त को वीरू ने शादी से मना कर दिया था।