Lucknow News: शादी से इन्कार पर युवती ने दी थी जान, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:32 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:32 AM IST
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गुडंबा। जानकीपुरम के एक अपार्टमेंट में काम करने वाली 22 वर्षीय युवती ने प्रेमी के शादी से इन्कार करने पर फंदा लगाकर खुदकुशी की थी। यह आरोप युवती के पिता ने आरोपी पर लगाएं हैं। गुडंबा पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया।
सीतापुर निवासी युवती के पिता ने बताया कि उनकी गुडंबा में एक युवक के फ्लैट में रहकर नौकरी करती थी। 31 अगस्त की दोपहर वह अपार्टमेंट से निकली थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर मकान मालिकन ने फोन किया, पर बात नहीं हो सकी। पिता ने गुडंबा थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) सीतापुर रोड परिसर में तलाश की। 2 सितंबर की दोपहर आईईटी परिसर से लगे जंगल में नीम के पेड़ से युवती का शव लटका मिला।
कॉल डिटेल से प्रेम प्रसंग का चला पता
इंस्पेक्टर अंजनी ने बताया कि पुलिस ने घटना से पहले युवती की गतिविधियों और उसके संपर्क में रहे लोगों की पड़ताल शुरू की थी। जांच में सीतापुर के सुरजनपुर निवासी वीरू कुमार से प्रेम प्रसंग होने की बात सामने आई थी। पिता ने तफ्तीश की तो सामने आया कि उनकी बेटी को वीरू ने शादी का झांसा दिया था। उसने कई बार बेटी से शारीरिक संबंध भी बनाए थे। आरोप है कि 31 अगस्त को वीरू ने शादी से मना कर दिया था।
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सीतापुर निवासी युवती के पिता ने बताया कि उनकी गुडंबा में एक युवक के फ्लैट में रहकर नौकरी करती थी। 31 अगस्त की दोपहर वह अपार्टमेंट से निकली थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर मकान मालिकन ने फोन किया, पर बात नहीं हो सकी। पिता ने गुडंबा थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) सीतापुर रोड परिसर में तलाश की। 2 सितंबर की दोपहर आईईटी परिसर से लगे जंगल में नीम के पेड़ से युवती का शव लटका मिला।
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कॉल डिटेल से प्रेम प्रसंग का चला पता
इंस्पेक्टर अंजनी ने बताया कि पुलिस ने घटना से पहले युवती की गतिविधियों और उसके संपर्क में रहे लोगों की पड़ताल शुरू की थी। जांच में सीतापुर के सुरजनपुर निवासी वीरू कुमार से प्रेम प्रसंग होने की बात सामने आई थी। पिता ने तफ्तीश की तो सामने आया कि उनकी बेटी को वीरू ने शादी का झांसा दिया था। उसने कई बार बेटी से शारीरिक संबंध भी बनाए थे। आरोप है कि 31 अगस्त को वीरू ने शादी से मना कर दिया था।
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