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Lucknow News: पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत, मां घायल

Sun, 25 Oct 2026 01:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:54 AM IST
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Young woman on a scooter killed after being hit by a pickup truck; her mother injured
पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत, मां घायल
सरोजनीनगर। ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर-9 के पास शुक्रवार शाम तेज रफ्तार पिकअप लोडर की टक्कर से स्कूटी सवार निलाक्षी गौतम (19) की मौत हो गई। स्कूटी चला रहीं उनकी मां मीना गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं, मौका पाकर चालक भाग निकला।
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इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति के मुताबिक, बिजनौर के न्यू गुड़ौरा निवासी निलाक्षी गौतम उन्नाव के पुरवा स्थित एक डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थीं। शाम करीब छह बजे वह मां मीना के साथ स्कूटी से घरेलू सामान खरीदने जा रही थीं। इस दौरान पिकअप ने स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। पीछे बैठी निलाक्षी सड़क पर गिर गईं और पिकअप का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया। स्कूटी पिकअप में फंसकर घिसटती चली गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस घायल मां-बेटी को ट्रॉमा सेंटर-2 ले गई और परिजनों को सूचना दी। देर रात निलाक्षी की मौत हो गई। परिवार में पिता बृजेश गौतम और दो बहनें हैं। इंस्पेक्टर के मुताबिक, अभी तहरीर नहीं मिली है।
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