Lucknow News: बाथरूम में मिला युवक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 29 Sep 2026 02:45 AM IST
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लखनऊ। बाजारखाला के खजुआ इलाके में सोमवार को मकान के बाथरूम में मनोज कुमार रस्तोगी (40) का शव मिला। मनोज के भाई कमल के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब 12 बजे उनके भाई के दोस्त ने फोन कर बताया कि वह कॉल नहीं उठा रहे हैं। मनोज जिस दुकान पर काम करते थे, वहां भी नहीं पहुंचे थे। कमल के अनुसार, सूचना पर वह भाई के घर पहुंचे तो दरवाजा भीतर से बंद था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया तो मनोज बाथरूम में मृत मिले। कमल ने बताया कि मनोज अविवाहित थे और शराब के आदी थे। इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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