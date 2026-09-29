Lucknow News: पासी समाज के गौरवशाली इतिहास को किया याद

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लखनऊ। उप्र पासी जागृति मंडल ने सोमवार को महाराजा लाखन पासी के स्मृति समारोह का आयोजन महाराजा लाखन पासी स्मृति उपवन में किया। मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत रहे। उन्होंने अपने संबोधन में पासी समाज के गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया। उप्र पासी जागृति मंडल की ओर से महाराजा लाखन पासी स्मृति उपवन के सौंदर्यीकरण तथा महाराजा लाखन पासी की प्रतिमा लगवाने के लिए बैजनाथ रावत के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को मांगपत्र ज्ञापित किया गया। विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरए प्रसाद, आईएफएस एमपी सिंह, डीपी रावत, सुंदर लाल, सरोद, शिवकुमार रावत आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष रामकृपाल ने की।