लखनऊ में मौत का बेहता नाला: डूबते दोस्त को तो बचा लिया, लेकिन तेज बहाव में खुद बह गया सूरज; तलाश जारी

10 दिन पहले ही बंगलौर से घर आया था सूरज

सूरज बंगलौर के एक होटल में मजदूरी करता था। करीब 10 दिन पहले ही वह छुट्टी लेकर गांव आया था। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मां दुलारी, भाई राजल और बहनें सीता, गीता व मोना का रो-रोकर बुरा हाल है।

कमलेश की तेरहवीं के दिन दूसरा हादसा

तरौना गांव में बृहस्पतिवार को ही डूबने की दूसरी घटना हुई। बीते 29 सितंबर की शाम बेहता नाला पार करके चारा लेने जाते समय गांव निवासी कमलेश यादव (60) की डूबने से मौत हो गई थी। बृहस्पतिवार को उनके घर पर तेरहवीं का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दिन गांव में एक और युवक के नाले में डूबने की घटना हो गई।



घटना के करीब एक घंटे बाद भी एसडीआरएफ और गोताखोरों के मौके पर नहीं पहुंचने से परिजन नाराज हो गए। उन्होंने हरदोई राजमार्ग जाम करने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद युवक की तलाश शुरू कराई गई।