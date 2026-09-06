Lucknow News: फ्रेंचाइजी के नाम पर महिला से 49 लाख रुपये ठगे
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 06 Sep 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार की नम्रता वालिया ने चार लोगों पर 49 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
नम्रता के मुताबिक वह मूलरूप से हिमांचल प्रदेश के पालमपुर की रहने वाली हैं। कुछ समय पहले वह निजी स्कूल में काम करती थीं। बीमारी के कारण नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने व्यापार करने का निर्णय लिया। उन्हें कलमकारी लाइस स्टाइल टेक प्रा.लि. कंपनी की फ्रेंचाइजी का पता चला। उन्होंने कंपनी के निदेशक नई दिल्ली के खानपुर निवासी मयंक सभरवाल और उनकी पत्नी रिति से संपर्क किया। हजरतगंज में दंपती से मुलाकात के दौरान 49 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। नम्रता का कहना है कि उन्होंने रकम दी पर उन्हें फर्जी दस्तावेज दिए गए। यही नहीं कारोबार के लिए माल भी नहीं मिला। रकम मांगने पर दंपती टाल-मटोल करने लगे और उनके दो अज्ञात साथियों ने मारपीट की। तीन दिसंबर 2025 को हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई। कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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नम्रता के मुताबिक वह मूलरूप से हिमांचल प्रदेश के पालमपुर की रहने वाली हैं। कुछ समय पहले वह निजी स्कूल में काम करती थीं। बीमारी के कारण नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने व्यापार करने का निर्णय लिया। उन्हें कलमकारी लाइस स्टाइल टेक प्रा.लि. कंपनी की फ्रेंचाइजी का पता चला। उन्होंने कंपनी के निदेशक नई दिल्ली के खानपुर निवासी मयंक सभरवाल और उनकी पत्नी रिति से संपर्क किया। हजरतगंज में दंपती से मुलाकात के दौरान 49 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। नम्रता का कहना है कि उन्होंने रकम दी पर उन्हें फर्जी दस्तावेज दिए गए। यही नहीं कारोबार के लिए माल भी नहीं मिला। रकम मांगने पर दंपती टाल-मटोल करने लगे और उनके दो अज्ञात साथियों ने मारपीट की। तीन दिसंबर 2025 को हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई। कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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