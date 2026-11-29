Lucknow News: पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, हंगामा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:18 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:18 AM IST
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लखनऊ। पारा के मोहान रोड स्थित निजी अस्पताल में शनिवार को पथरी के ऑपरेशन बाद महिला की मौत हो गई। इससे भड़के परिजनाें ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया और रोड जाम कर दिया। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया और परिजनों को शांत कराया।
इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, जमुना देवी (50) को पथरी की समस्या के इलाज के लिए बृहस्पतिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि खानपान या सामान्य स्वास्थ्य से जुड़ी कोई गंभीर परेशानी नहीं थी। आरोप है कि सरकारी स्वास्थ्य कार्ड के तहत इलाज किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन इससे पहले करीब आठ हजार रुपये की जांच भी कराई गई।
परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ गई। अस्पताल के स्टाफ ने महिला को आईसीयू में शिफ्ट किया, मगर उनकी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और इलाज करने वाले डॉक्टरों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि घटना की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। जांच में लापरवाही के आरोप सही मिले तो कार्रवाई की संस्तुति होगी।
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इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, जमुना देवी (50) को पथरी की समस्या के इलाज के लिए बृहस्पतिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि खानपान या सामान्य स्वास्थ्य से जुड़ी कोई गंभीर परेशानी नहीं थी। आरोप है कि सरकारी स्वास्थ्य कार्ड के तहत इलाज किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन इससे पहले करीब आठ हजार रुपये की जांच भी कराई गई।
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परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ गई। अस्पताल के स्टाफ ने महिला को आईसीयू में शिफ्ट किया, मगर उनकी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और इलाज करने वाले डॉक्टरों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि घटना की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। जांच में लापरवाही के आरोप सही मिले तो कार्रवाई की संस्तुति होगी।
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