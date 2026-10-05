फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Water level in the Gomti may rise by up to two feet; affected residents advised to make alternative arrangements.

Lucknow News: गोमती में दो फीट तक बढ़ सकता है पानी, पीड़ितों को वैकल्पिक इंतजाम की सलाह

Mon, 05 Oct 2026 02:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Water level in the Gomti may rise by up to two feet; affected residents advised to make alternative arrangements.
गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।
लखनऊ। गोमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से रविवार को दुबग्गा के जेहटा रोड समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया। शाम छह बजे तक जेहटा-माल रोड पर करीब डेढ़ फीट पानी बहने लगा था। माल और इटौंजा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक, अगले 24 घंटे में गोमती का जलस्तर दो फीट तक और बढ़ सकता है।
विज्ञापन

प्रशासन की टीम ने हयात नगर मोड़, दौलतखेड़ा, सैथा और बरावन कला समेत प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। पहली मंजिल पर रहने वालों को दूसरी मंजिल पर शिफ्ट होने और गर्भवती महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 10 नावों की सुविधा शुरू की गई है।
विज्ञापन

1000 बीघा फसल का होगा सर्वे
ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि बाढ़ से धान, सब्जियों समेत अन्य फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। डीएम ने एक हजार से अधिक बीघा फसल और सब्जियों के नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए। किसानों को नियमानुसार सरकारी सहायता का भरोसा दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पानी बढ़ा तो लौट आया काफिला
हयात नगर मोड़, दौलतखेड़ा और सैथा के निरीक्षण के बाद डीएम का काफिला गुलमीखेड़ा, टाड़खेड़ा और सुखलालखेड़ा की ओर गया, लेकिन रास्ते में जलभराव अधिक होने से लौटना पड़ा। इससे ग्रामीणों में नाराजगी दिखी। सुरक्षा के लिए रात में पेट्रोलिंग बढ़ाने और दाऊद नगर में अतिरिक्त कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंझौवा में 500 बीघा फसल डूबी
माल। मंझौवा गांव में गोमती का पानी बढ़ने से करीब 500 बीघा धान की पकी फसल डूब गई। खीरा, लौकी और भिंडी की फसल को भी नुकसान हुआ। अजय की तीन बीघा खीरे की फसल डूब गई। वहीं जयकरन, इंद्रपाल, राजाराम, महेश और सरवन के घर भी बारिश से गिर गए।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

गोमती में पानी लगातार बढ़ रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed