Lucknow News: कानपुर एक्सप्रेसवे से टपकता रहा पानी

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एलिवेटेड रोड की संरचना में लंबे समय तक पानी का रिसाव बने रहने पर कंक्रीट और सरियों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए केवल छेद बंद करने के बजाय रिसाव के स्रोत, जल निकासी, वाटरप्रूफिंग और संबंधित हिस्से की कंक्रीट की स्थिति की तकनीकी जांच जरूरी है।

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सरोजनीनगर। बंथरा में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर गौरी बाजार स्थित लक्ष्मण नर्सरी के सामने एलिवेटेड रोड की छत से रविवार को भी पानी टपकता रहा। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि छत पर जमा पानी किसी हिस्से से होकर नीचे आ रहा है। हालांकि, रिसाव का वास्तविक कारण तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।