विज्ञापन

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग में बीए अंग्रेजी सेमेस्टर-पांच (मेजर-1) के विद्यार्थियों की इंटर्नशिप और टर्म पेपर की मौखिकी परीक्षा सात और आठ दिसंबर को होगी। विभागाध्यक्ष प्रो. नाजनीन खान की ओर से जारी सूचना के अनुसार, परीक्षा दोनों दिन सुबह 11 बजे से होगी। सात दिसंबर को रोल नंबर 2410011015002 से 15433 तक के विद्यार्थियों की मौखिकी सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। रोल नंबर 15450 से 15874 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा दोपहर दो से शाम 4:30 बजे तक होगी। आठ दिसंबर को रोल नंबर 15881 से 16260 और 16261 से 16534 तक के विद्यार्थियों के साथ रोल नंबर 2419000000128 से 0188 तक की परीक्षा निर्धारित समयानुसार होगी। शेष व छूट प्राप्त सभी विद्यार्थियों की मौखिकी भी आठ दिसंबर को दोपहर दो से शाम चार बजे तक होगी। विद्यार्थियों को परीक्षा के समय इंटर्नशिप या टर्म पेपर की दूसरी प्रति साथ लानी होगी।