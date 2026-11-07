Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Vidya Gyan and Amenity Public School emerge as football champions

Lucknow News: विद्या ज्ञान और अमेनिटी पब्लिक स्कूल बने फुटबॉल चैंपियन

Sat, 07 Nov 2026 02:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Vidya Gyan and Amenity Public School emerge as football champions
विद्या ज्ञान और अमेनिटी पब्लिक स्कूल बने फुटबॉल चैंपियन
लखनऊ। बालिका वर्ग में विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर और बालक वर्ग में अमेनिटी पब्लिक स्कूल उत्तराखंड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कॉनकार्ड-2026 का खिताब जीता। सिटी मांटेसरी स्कूल (सीएमएस) स्टेशन रोड कैंपस की ओर से आयोजित पांच दिवसीय टूर्नामेंट का समापन शुक्रवार को हुआ।
विज्ञापन

सीएमएस जय जगत स्टेडियम में खेले गए बालिका वर्ग के फाइनल में विद्या ज्ञान स्कूल ने सीएमएस को 3-0 से हराया। विजेता टीम की ओर से एकता, नव्या और सोनम ने एक-एक गोल किया। शानदार प्रदर्शन के लिए विद्या ज्ञान स्कूल की नव्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
विज्ञापन


वहीं चौक स्टेडियम में बालक वर्ग का फाइनल अमेनिटी पब्लिक स्कूल उत्तराखंड और मूनलाइट स्कूल नेपाल के बीच खेला गया। इसमें अमेनिटी पब्लिक स्कूल ने 2-1 से जीत दर्ज की। विजेता टीम की ओर से फहीम और लक्ष्य ने गोल किए जबकि नेपाल की ओर से संदीप ने एकमात्र गोल किया। फहीम को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इससे पहले खेले गए बालक वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबलों में मूनलाइट स्कूल नेपाल ने सीएमएस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-1 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी थीं। दूसरे सेमीफाइनल में अमेनिटी पब्लिक स्कूल ने तक्षशिला एकेडमी अंबेडकरनगर को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।


टूर्नामेंट में ओमान, नेपाल और देश के विभिन्न राज्यों के विद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और सर्वोच्च स्कोरर सहित विभिन्न श्रेणियों में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट की संयोजिका और सीएमएस स्टेशन रोड कैंपस की प्रधानाचार्या जुनू ठाकुर बिष्ट ने विजेताओं को बधाई दी।

विद्या ज्ञान और अमेनिटी पब्लिक स्कूल बने फुटबॉल चैंपियन

विद्या ज्ञान और अमेनिटी पब्लिक स्कूल बने फुटबॉल चैंपियन

विद्या ज्ञान और अमेनिटी पब्लिक स्कूल बने फुटबॉल चैंपियन

विद्या ज्ञान और अमेनिटी पब्लिक स्कूल बने फुटबॉल चैंपियन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed