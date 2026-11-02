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यूपी: कानपुर से मासूम को उठाकर लखनऊ पहुंचे दो शातिर, आरपीएफ ने दबोचे

Mon, 02 Nov 2026 09:18 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 02 Nov 2026 09:18 PM IST
सार

लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर छह पर बच्चे के साथ दोनों युवक बैठे मिले। बच्चे के रोने और संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आरपीएफ को शक हुआ।

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UP: Two cunning individuals abducted an innocent child from Kanpur and reached Lucknow; RPF apprehended them.
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर घंटाघर से तीन साल के मासूम को अकेला पाकर दो युवक उसे उठाकर लखनऊ ले आए। रविवार को दोनों युवक बच्चे के साथ लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर छह के पश्चिमी छोर पर बैठे थे। बच्चा लगातार रो रहा था। इस पर ड्यूटी कर रहे आरपीएफ के उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार को शक हुआ। पूछताछ में दोनों युवक बच्चे को कानपुर से उठाकर लाने की बात बताने लगे। आरपीएफ ने दोनों को पकड़कर बच्चे समेत जीआरपी के सुपुर्द कर दिया।

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आरपीएफ प्रभारी अमित राय ने बताया कि एक नवंबर को उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार लखनऊ जंक्शन पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर प्लेटफॉर्म नंबर छह के पश्चिमी छोर पर बैठे दो युवकों पर पड़ी। उनके साथ करीब तीन साल का बच्चा था जो लगातार रो रहा था। उपनिरीक्षक ने युवकों से बच्चे और उसके रोने की वजह पूछी, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने बच्चे को कानपुर घंटाघर से अकेला पाकर उठाकर लाने की बात बताई।
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पकड़े गए युवकों की पहचान बहराइच के कैसरगंज स्थित हाजीपुर गांव निवासी अखिलेश कुमार वर्मा (25) और कृपा राम वर्मा (26) के रूप में हुई। आरपीएफ ने दोनों युवकों को बच्चे के साथ जीआरपी चौकी लखनऊ जंक्शन को सौंप दिया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह को सौंपी गई है। पुलिस बच्चे को कानपुर में किन परिस्थितियों में और कहां से उठाया गया था, इसकी जांच कर रही है।

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