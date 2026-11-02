यूपी: कानपुर से मासूम को उठाकर लखनऊ पहुंचे दो शातिर, आरपीएफ ने दबोचे

कानपुर घंटाघर से तीन साल के मासूम को अकेला पाकर दो युवक उसे उठाकर लखनऊ ले आए। रविवार को दोनों युवक बच्चे के साथ लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर छह के पश्चिमी छोर पर बैठे थे। बच्चा लगातार रो रहा था। इस पर ड्यूटी कर रहे आरपीएफ के उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार को शक हुआ। पूछताछ में दोनों युवक बच्चे को कानपुर से उठाकर लाने की बात बताने लगे। आरपीएफ ने दोनों को पकड़कर बच्चे समेत जीआरपी के सुपुर्द कर दिया।

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