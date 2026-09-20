यूपी: भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी-20 मैच इकाना स्डेडियम में, टिकट की दरें हुईं जारी; इस तरह कर सकते हैं खरीद

आठ साल बाद इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज फिर आमने-सामने होंगे लेकिन इस बार मैदान पर टीम इंडिया का रंग-रूप काफी बदला हुआ नजर आएगा। छह अक्तूबर को होने वाले सीरीज के पहले टी-20 मुकाबले के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे पहले दोनों टीमें छह नवंबर 2018 को इकाना में भिड़ी थीं। तब भारतीय टीम की बल्लेबाजी की कमान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के हाथों में थी। अब टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे नए दौर के बल्लेबाज हैं। चयनित टीम में कुलदीप यादव ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जो आठ साल पहले हुए मुकाबले में भी खेले थे। 2018 में इकाना के पहले अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में रोहित शर्मा ने 61 गेंदों पर नाबाद 111 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। उनकी पारी के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को 71 रन से हराया था। अब उसी मैदान पर नई पीढ़ी की टीम के सामने वेस्टइंडीज होगी। खास नजर अभिषेक शर्मा पर रहेगी, जिन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ महज 30 गेंदों पर शतक जड़ा है।

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रोहित के शतक से अभिषेक के तूफान तक

आठ साल में भारतीय टी-20 टीम के बल्लेबाजी चेहरे ही नहीं, खेलने का अंदाज भी बदलता नजर आ रहा है। पहले जहां रोहित और विराट के अनुभव पर भरोसा था, वहीं अब अभिषेक, संजू और ईशान जैसे बल्लेबाज टीम को आक्रामक अंदाज दे रहे हैं। टीम में शामिल 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर भी दर्शकों की नजरें रहेंगी। अंतिम एकादश में जगह मिलने पर वह मुकाबले के आकर्षण का बड़ा केंद्र हो सकते हैं। 50 हजार दर्शक क्षमता वाले इकाना में मुकाबले को लेकर उत्साह बढ़ने लगा है। स्टेडियम में अब तक छह टी-20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इससे पहले 17 जून 2026 को भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मुकाबला हुआ था। भारत ने कप्तान शुभमन गिल के 110 गेंदों पर 154 रन और ईशान किशन के 79 गेंदों पर 125 रन की शतकीय पारियों की मदद से 170 रन से जीत दर्ज की थी।