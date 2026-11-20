सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा एनडीए गठबंधन में शामिल सुभासपा द्वारा 36 सीटें मांगने के दावे के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने अखिलेश के दावों का जवाब देते हुए कहा कि वह फर्जी सूची जारी करने के बजाय अपने गठबंधन और राजनीतिक मर्यादा की चिंता करें। वह अपनी राजनीतिक हताशा की वजह से ऐसा कर रहे हैं।

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अरविंद राजभर ने कहा कि किसी राजनीतिक दल की आंतरिक बातचीत और सीटों से जुड़ी चर्चाओं को इस तरह सार्वजनिक करके उसका मजाक उड़ाना राजनीतिक शिष्टाचार और गठबंधन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। गठबंधन में सीटों की मांग करना किसी भी राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक अधिकार है।36 सीटों की मांग को एनडीए से बाहर निकलने का बहाना बताना निराधार और भ्रामक है। सीटों की चर्चा को गठबंधन टूटने की कहानी बनाकर पेश करना उनकी अपनी राजनीतिक व्याख्या हो सकती है, लेकिन इससे सुभासपा की राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए गठबंधन में कोई विघटन होने की संभावना भी नहीं है। अखिलेश की साजिशें कभी सफल नहीं होंगी। उनको सुभासपा के राजनीतिक वजूद की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी सीटों का हिसाब लगाने के बजाय अपने राजनीतिक गठबंधन, अपने सहयोगियों और उनके सम्मान का हिसाब रखिए। हमें किसी के राजनीतिक प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।