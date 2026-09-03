यूपी: महाधिवक्ता कार्यालय में भर्ती का विज्ञापन जारी, 28 सितंबर तक होंगे ऑनाइन आवेदन; इन पदों पर निकली भर्ती

महाधिवक्ता कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक कंप्यूटर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यालय की ओर से कुल 12 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी सात सितंबर से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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