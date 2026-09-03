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यूपी: महाधिवक्ता कार्यालय में भर्ती का विज्ञापन जारी, 28 सितंबर तक होंगे ऑनाइन आवेदन; इन पदों पर निकली भर्ती

Thu, 03 Sep 2026 05:17 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 03 Sep 2026 05:17 PM IST
सार

महाधिवक्ता कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक कंप्यूटर के कुल 12 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी सात सितंबर से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से पहले पात्रता, पदवार विवरण, शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी विज्ञापन में ध्यान से देखने की सलाह दी गई है।

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बंपर भर्ती, सरकारी नौकरी - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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महाधिवक्ता कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक कंप्यूटर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यालय की ओर से कुल 12 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी सात सितंबर से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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सात से 28 सितंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले भर्ती विज्ञापन में दी गई पात्रता, पदवार विवरण, आवेदन शुल्क और अन्य शर्तों की जानकारी ध्यान से देखने की सलाह दी गई है। चयन प्रक्रिया और परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी भी विज्ञापन में उपलब्ध कराई गई है।

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