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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Liquor sales in the state set a record in September, with revenue exceeding 4600 crore rupees

यूपी: सितंबर महीने में प्रदेश में शराब बिक्री का बना रिकॉर्ड, 4600 करोड़ से ऊपर की हुई राजस्व प्राप्ति

Tue, 06 Oct 2026 07:03 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 06 Oct 2026 07:03 PM IST
सार

Liquor sales in UP: यूपी के आबकारी विभाग ने सितंबर 2026 में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के सितंबर माह में कुल 4,611.29 करोड़ रुपए का राजस्व मिला ।

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UP: Liquor sales in the state set a record in September, with revenue exceeding 4600 crore rupees
wine liqour - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के सितंबर माह में कुल 4,611.29 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि (3,811.70 करोड़ रुपये) से 799.59 करोड़ रुपए अधिक है। इसके साथ ही विभाग ने इस माह 120.98 फीसद की उपलब्धि हासिल की है। इसकी वजह पूरे प्रदेश में चलाए गए प्रवर्तन अभियान, हाईवे, ढाबों और अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेकिंग और क्यूआर कोड आधारित ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ तकनीक है जिससे कर चोरी पर लगाम लगी।

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वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2026) के दौरान भी विभाग ने रिकॉर्ड राजस्व जुटाया है। इस अवधि में 29,406.50 करोड़ रुपए राजस्व हासिल किया गया, जबकि बीते वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 26,149.32 करोड़ रुपए राजस्व मिला था। इस तरह बीते वर्ष के मुकाबले विभाग ने 3,257.18 करोड़ रुपए (112.46 फीसद) का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है। 
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आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा विभाग की टीमों का डिस्टिलरी से लेकर फुटकर दुकानों तक कड़ा पहरा है। यह अतिरिक्त राजस्व प्रदेश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याणकारी योजनाओं को और गति देगा। उन्होंने बताया कि सितंबर में चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत विभाग ने 89 हजार से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर 2.33 लाख लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की और 251 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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