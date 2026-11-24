गोमतीनगर के विवेकखंड स्थित राधा-कृष्ण मंदिर सोमवार को जापान के जोड़े की शादी का साक्षी बना। बैंड-बाजा और न ही विदेशी अंदाज। मंत्रोच्चार, हवन की अहुतियां और वैदिक परंपराओं के बीच जापान के कारोबारी हीरो यूकी चिहारा और उनकी पत्नी सूजी ने हिंदू रीति-रिवाज से विवाह की रस्में पूरी कीं। दंपती के तीन बच्चे भी इस शादी के साक्षी बने। पति-पत्नी ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर वैदिक रीति-रिवाज से शादी करने की बात कही।

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वर्तमान में थाईलैंड में रह रहे जापानी दंपती की शादी में विवेकखंड निवासी पंकज जोशी ने अहम भूमिका निभाई। दुबई के कारोबारी लखनऊ निवासी इंद्र सिंह व लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा भी सहयोगी की भूमिका में रहे। विज्ञापन







पंकज जोशी ने बताया कि एक वर्ष पूर्व दुबई में उनकी मुलाकात हीरो चिहारा से हुई थी। उन्होंने भारत घूमने की इच्छा जताई थी। बाद में परिवार समेत हिमाचल, पंजाब और लखनऊ आए थे। दंपती और उनके बच्चे भारतीय संस्कृति, खान-पान और पहनावा आदि से काफी प्रभावित हुए। वर्तमान में थाईलैंड में रह रहे जापानी दंपती की शादी में विवेकखंड निवासी पंकज जोशी ने अहम भूमिका निभाई। दुबई के कारोबारी लखनऊ निवासी इंद्र सिंह व लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा भी सहयोगी की भूमिका में रहे।पंकज जोशी ने बताया कि एक वर्ष पूर्व दुबई में उनकी मुलाकात हीरो चिहारा से हुई थी। उन्होंने भारत घूमने की इच्छा जताई थी। बाद में परिवार समेत हिमाचल, पंजाब और लखनऊ आए थे। दंपती और उनके बच्चे भारतीय संस्कृति, खान-पान और पहनावा आदि से काफी प्रभावित हुए।

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