यूपी: गुजरात में पिकअप-डंपर की भीषण टक्कर, हादसे में सीतापुर के छह लोगों की मौत; गांवों में पसरा मातम

गुजरात के कच्छ जिले में पिकअप और डंपर की भीषण टक्कर में शुक्रवार को सात लोगों की मौत हो गई। इनमें छह लोग सीतापुर जिले के निवासी हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार, रामपुर मथुरा क्षेत्र के बिंद्रा पुरवा निवासी कुलदीप और संदीप, दहला निवासी दिनेश और अनिल, बरूवा बेहड़ा निवासी अनूप तथा खनेवा निवासी देशराज की हादसे में मौत हुई है। हादसे में सात लोगों की जान जाने से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्षेत्र में शोक का माहौल है।

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