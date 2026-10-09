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यूपी: गुजरात में पिकअप-डंपर की भीषण टक्कर, हादसे में सीतापुर के छह लोगों की मौत; गांवों में पसरा मातम

Fri, 09 Oct 2026 05:15 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, सीतापुर
डिजिटल डेस्क, सीतापुर Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 09 Oct 2026 05:15 PM IST
सार

गुजरात के कच्छ जिले में पिकअप और डंपर की भीषण टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के छह निवासी शामिल हैं। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के गांवों में शोक छा गया। हादसे से प्रभावित परिवारों में मातम पसरा है।

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UP: Horrific collision between a pickup truck and a dumper in Gujarat; six people from Sitapur killed in the a
गुजरात में भीषण हादसा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गुजरात के कच्छ जिले में पिकअप और डंपर की भीषण टक्कर में शुक्रवार को सात लोगों की मौत हो गई। इनमें छह लोग सीतापुर जिले के निवासी हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार, रामपुर मथुरा क्षेत्र के बिंद्रा पुरवा निवासी कुलदीप और संदीप, दहला निवासी दिनेश और अनिल, बरूवा बेहड़ा निवासी अनूप तथा खनेवा निवासी देशराज की हादसे में मौत हुई है। हादसे में सात लोगों की जान जाने से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्षेत्र में शोक का माहौल है।

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