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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Dimple Yadav to be SP's CM face in 2027; Akhilesh Yadav makes major announcement.

यूपी: डिंपल यादव का सरकार पर तीखा हमला, बोलीं- आंदोलन के वक्त बच्चों ने करंट देने की बात बताई

Wed, 26 Aug 2026 02:05 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 26 Aug 2026 02:05 PM IST
सार

अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक एलान करते हुए कहा कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। डिंपल पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं।

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UP: Dimple Yadav to be SP's CM face in 2027; Akhilesh Yadav makes major announcement.
डिंपल यादव। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने आंदोलन और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ कथित तौर पर लाठीचार्ज और करंट देने जैसी घटनाओं की बातें सामने आई हैं। डिंपल यादव ने कहा कि बच्चों ने खुद उन्हें बताया कि उनके साथ करंट देने जैसी कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इससे जुड़े वीडियो और रील्स हटवाने का काम किया।

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उन्होंने कहा कि देश में घुटन और अहंकार का माहौल बनाया जा रहा है। डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरह सोशल मीडिया से रील्स हटाई जा सकती हैं, उसी तरह लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को भी सत्ता से हटाया जा सकता है। उन्होंने आंदोलन में भाग लेने को लोगों के भीतर मजबूती पैदा करने वाला बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलनों में भागीदारी जरूरी है।
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