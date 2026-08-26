यूपी: डिंपल यादव का सरकार पर तीखा हमला, बोलीं- आंदोलन के वक्त बच्चों ने करंट देने की बात बताई
अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक एलान करते हुए कहा कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। डिंपल पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं।
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समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने आंदोलन और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ कथित तौर पर लाठीचार्ज और करंट देने जैसी घटनाओं की बातें सामने आई हैं। डिंपल यादव ने कहा कि बच्चों ने खुद उन्हें बताया कि उनके साथ करंट देने जैसी कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इससे जुड़े वीडियो और रील्स हटवाने का काम किया।
उन्होंने कहा कि देश में घुटन और अहंकार का माहौल बनाया जा रहा है। डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरह सोशल मीडिया से रील्स हटाई जा सकती हैं, उसी तरह लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को भी सत्ता से हटाया जा सकता है। उन्होंने आंदोलन में भाग लेने को लोगों के भीतर मजबूती पैदा करने वाला बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलनों में भागीदारी जरूरी है।