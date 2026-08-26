यूपी: डिंपल यादव का सरकार पर तीखा हमला, बोलीं- आंदोलन के वक्त बच्चों ने करंट देने की बात बताई

समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने आंदोलन और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ कथित तौर पर लाठीचार्ज और करंट देने जैसी घटनाओं की बातें सामने आई हैं। डिंपल यादव ने कहा कि बच्चों ने खुद उन्हें बताया कि उनके साथ करंट देने जैसी कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इससे जुड़े वीडियो और रील्स हटवाने का काम किया।

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