यूपी: बृजभूषण बोले- अखिलेश से मेरे व्यक्तिगत संबंध, मैं भाजपा में हूं, वह सपा में; विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा

विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान

पूर्व सांसद ने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा, ''मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना।'' इससे पहले भी वह 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार दोपहर दिल्ली से अयोध्या पहुंचे।



महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनके अखिलेश यादव को लेकर दिए हालिया बयानों के बीच दोनों नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज हुई है। हालांकि, बृजभूषण ने भाजपा छोड़ने या सपा में शामिल होने की कोई घोषणा नहीं की है।