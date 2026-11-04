UP Big News: अखिलेश बोले- धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री बंद हो, डीएम-वकीलो में टकराव; कलयुगी मां का कारनामा

आतंकी शहजाद भट्टी की धरपकड़ के लिए बढ़ा दायरा, पंजाब पहुंची एटीएस

पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े चार संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने जांच का दायरा बढ़ाया है। एटीएस की एक टीम पंजाब पहुंची है, जहां अमृतसर में आरोपियों के ठिकानों पर जाकर छानबीन कर रही है। टीम ने पंजाब पुलिस से संपर्क कर आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी जुटाया है। अब गगनदीप सिंह और नाबालिग के खिलाफ पहले दर्ज मुकदमों की पड़ताल की जा रही है।



यूपी एटीएस ने बीते शुक्रवार को लखनऊ से अमृतसर निवासी गगनदीप सिंह, रजत कुमार, क्रिश और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर राना भाई के संपर्क में थे। उसके इशारे पर वे लखनऊ में पुलिस या सेना के किसी जवान की हत्या करने आए थे। पढ़ें पूरी खबर