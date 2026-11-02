यूपी: संगठन मजबूत कर चुनावी जमीन तैयार कर रही आप, गठबंधन पर दिवाली बाद बढ़ेगी बात; जानिए पूरा प्लान

आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। रैलियों के जरिये वह अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रही है। फिलहाल इंडिया गठबंधन में आप ने सीटों की दावेदारी नहीं की है लेकिन उसकी तैयारियां चुनाव में दमदार मौजूदगी का इशारा कर रही है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने हाल ही में कांग्रेस और सपा गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भी हमला बोला है। कांग्रेस के 200 सीटों के दावे पर पार्टी ने सवाल उठाए हैं।

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