यूपी: संगठन मजबूत कर चुनावी जमीन तैयार कर रही आप, गठबंधन पर दिवाली बाद बढ़ेगी बात; जानिए पूरा प्लान
आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करने और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। जनसभाओं और सम्मेलनों के जरिए पार्टी अपनी नीतियों का प्रचार कर रही है। सपा से गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर दिवाली बाद बातचीत आगे बढ़ सकती है। फिलहाल पार्टी का लक्ष्य प्रदेश में चुनावी खाता खोलना है।
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आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। रैलियों के जरिये वह अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रही है। फिलहाल इंडिया गठबंधन में आप ने सीटों की दावेदारी नहीं की है लेकिन उसकी तैयारियां चुनाव में दमदार मौजूदगी का इशारा कर रही है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने हाल ही में कांग्रेस और सपा गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भी हमला बोला है। कांग्रेस के 200 सीटों के दावे पर पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
बता दें कि आप के राज्यसभा सांसद यूपी में लगातार जनसभाओं के जरिये पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो इन सम्मेलनों के जरिये पार्टी आमजन में अपना प्रभाव बनाने के लिए पार्टी की जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में बता रही है।
पार्टी प्रवक्ता प्रिंस सोनी ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने फिलहाल इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर फैसला नहीं लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया है। सपा से गठबंधन के बारे में शीर्ष नेतृत्व फैसला ले सकता है। इसके बाद ही सीटों के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी कवायद दिवाली के बाद शुरू हो सकती है। जिसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के यूपी के दौरे में इजाफा होगा।
खाता खोलने की तैयारी
बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक प्रदेश में बीते विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे लेकिन 23 प्रत्याशियों का पर्चा खारिज होने के बाद 380 सीटों पर लड़ी थी। हालांकि उसका कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका था। इसी वजह से पार्टी इस बार अपना खाता खोलने की कवायद में जुटी है। हालांकि इससे पहले पार्टी का फोकस संगठन मजबूत करने पर है।