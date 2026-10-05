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Lucknow News: मुनाफे का झांसा देकर दो प्रापर्टी डीलरों से 23.30 लाख की ठगी

Mon, 05 Oct 2026 02:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:51 AM IST
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Two property dealers duped of 23.30 lakh on the pretext of high profits.
लखनऊ। दो प्रॉपर्टी डीलरों तिवारीगंज निवासी अजय कुमार सिंह और गोयल हाइट्स में रहने वाले कृष्ण कुमार चौरसिया ने दो लोगों पर 23.30 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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पीड़ितों का कहना है कि व्हाट्सएप के माध्यम से मोहित मेहरोत्रा और कबीर मेहरोत्रा से उनका परिचय हुआ था। आरोपियों ने बताया था कि उनका बेटा लंदन की एक कंपनी में काम करता है। आरोपियों ने कंपनी में निवेश करने पर आरोपियों ने 20 प्रतिशत का मुनाफा देने की बात कही। झांसे में लेने के लिए कई विदेशी दस्तावेज भी भेजे। इस पर 19 मार्च को अजय कुमार सिंह ने नौ लाख 30 हजार और कृष्ण कुमार चौरसिया ने 14 लाख रुपये आरोपियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। मुनाफे की राशि नहीं मिलने पर दोनों को संदेह हुआ। छानबीन करने पर पता चला कि आरोपियों ने लखनऊ में कई लोगों से ठगी की है। इसके बाद पीड़ितों ने प्राथमिकी दर्ज कराई। एडीसीपी क्राइम किरन यादव का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है।
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