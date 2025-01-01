फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Two innocent children suffer burns due to negligence; one in critical condition

Lucknow News: लापरवाही के करंट से दो मासूम झुलसे, एक गंभीर

Tue, 20 Oct 2026 02:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 20 Oct 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Two innocent children suffer burns due to negligence; one in critical condition
ट्रॉमा में भर्ती करंट लगने से झुलसा रहमत अली।  
लखनऊ। बिजली की भूमिगत लाइन बिछाने में मानकों की अनदेखी दो मासूमों पर भारी पड़ गई। इंदिरानगर स्थित 132 केवी उपकेंद्र से एचएएल के 33 केवी उपकेंद्र तक आने वाली 33 हजार वोल्ट की लाइन निर्धारित गहराई में बिछाने के बजाय मिट्टी में दबा दी गई। सोमवार सुबह करीब 11 बजे नेवादा गांव के पास केबल में धमाके से दो बच्चे झुलस गए। इनमें आठ वर्षीय रहमत अली की हालत गंभीर है और उसका ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। वहीं, 11 वर्षीय मोहम्मद समद को मामूली चोटें आईं और उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। हादसे की जांच में लाइन बिछाने वाले ठेकेदार के साथ ही काम की निगरानी करने वाले जेई और एसडीओ की लापरवाही सामने आई है।
विज्ञापन


केबल में मिलीं तीन कीलें

इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक, नेवादा गांव निवासी रहमत अली और मोहम्मद समद भूमिगत 33 हजार वोल्ट की बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से झुलस गए। घटना की सूचना पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जांच की। अधीक्षण अभियंता तकनीकी राम यश यादव के मुताबिक, जिस स्थान पर केबल में धमाका हुआ, वहां तीन कीलें ठोंकी मिलीं। उनका मानना है कि बच्चों ने खेलते समय जमीन के ऊपर दिखाई दे रही केबल में कील ठोंकी होगी, जिससे हादसा हुआ।
विज्ञापन


मानकों की अनदेखी पर जांच शुरू
विभागीय जांच में सामने आया कि नेवादा गांव के पास स्थित 132 केवी ट्रांसमिशन उपकेंद्र से एचएएल उपकेंद्र तक आने वाली 33 केवी लाइन को साढ़े तीन फीट गहरे गड्ढे में बिछाया जाना था, लेकिन इसे निर्धारित गहराई में बिछाने के बजाय मिट्टी में दबा दिया गया। जांच में लाइन बिछाने वाले ठेकेदार के साथ ही काम को सही बताने वाले जेई और एसडीओ की लापरवाही भी उजागर हुई है। विभाग ने ठेकेदार की तलाश शुरू कर दी है।

ट्रॉमा में भर्ती करंट लगने से झुलसा रहमत अली।  

ट्रॉमा में भर्ती करंट लगने से झुलसा रहमत अली।  

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed