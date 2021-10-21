Lucknow News: राजधानी में 48 घंटे में लगभग तीन डिग्री गिरा रात का पारा

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सोमवार को लखनऊ में दिन में धूप निकली लेकिन इसमें पहले जैसी गर्मी नहीं रही। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो लगभग स्थिर रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री की गिरावट के साथ 19.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। विज्ञापन

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल कोई मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है। इसके चलते अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। अगले कुछ दिनों तक दिन और रात के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। सोमवार को लखनऊ में दिन में धूप निकली लेकिन इसमें पहले जैसी गर्मी नहीं रही। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो लगभग स्थिर रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री की गिरावट के साथ 19.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल कोई मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है। इसके चलते अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। अगले कुछ दिनों तक दिन और रात के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।

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लखनऊ। राजधानी के मौसम में अब धीरे-धीरे बदलाव नजर आने लगा है। रात के तापमान में गिरावट के साथ सुबह और देर रात हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। शनिवार से सोमवार के बीच 48 घंटे के दाैरान रात के पारे में 2.8 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई।