{"_id":"62813481e9527953de3f34c7","slug":"tulsidas-temple-will-also-be-made-in-ayodhya","type":"story","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: रामजन्मभूमि परिसर में बनेंगे सात और मंदिर, माता सीता और तुलसीदास जी का भी मंदिर बनेगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज़ एजेंसी, अयोध्या Published by: ishwar ashish Updated Mon, 16 May 2022 12:02 AM IST