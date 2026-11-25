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राजनाथ सिंह ने कहा कि सिख इतिहास सेवा, करुणा व त्याग के साथ वीरता और बलिदान की गौरवशाली परंपरा का भी प्रतीक है। गुरु तेग बहादुर का बलिदान, चार साहिबजादों की शहादत और गुरु गोबिंद सिंह का साहस इसकी अमूल्य धरोहर हैं। गुरुपर्व हमें इन आदर्शों को याद करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने वाहेगुरु से संगत की खुशहाली और देश में अमन, चैन व एकता बनाए रखने की अरदास की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा व रामचंद्र प्रधान, केपी सिंह, दिवाकर त्रिपाठी और राघवेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। विज्ञापन

राजनाथ सिंह ने कहा कि सिख इतिहास सेवा, करुणा व त्याग के साथ वीरता और बलिदान की गौरवशाली परंपरा का भी प्रतीक है। गुरु तेग बहादुर का बलिदान, चार साहिबजादों की शहादत और गुरु गोबिंद सिंह का साहस इसकी अमूल्य धरोहर हैं। गुरुपर्व हमें इन आदर्शों को याद करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने वाहेगुरु से संगत की खुशहाली और देश में अमन, चैन व एकता बनाए रखने की अरदास की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा व रामचंद्र प्रधान, केपी सिंह, दिवाकर त्रिपाठी और राघवेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे।

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लखनऊ। गुरु नानक देव के संदेश मानवता की सेवा, सत्य और एकता की राह दिखाते हैं। इन संदेशों को जीवन में आत्मसात करना ही प्रकाश पर्व की सच्ची सार्थकता है। मंगलवार को गुरु नानक देव के 557वें प्रकाश पर्व पर रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह याहियागंज गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने मत्था टेककर आशीर्वाद लिया और संगत के बीच बैठकर कीर्तन सुना। साथ ही सभी को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दीं।