Lucknow News: अनंत चतुर्दशी आज, विष्णु पूजा का है महत्व
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:10 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:10 AM IST
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लखनऊ। अनंत चतुर्दशी का व्रत शुक्रवार को रखा जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहा जाता है। चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात 11:18 बजे शुरू होकर 25 सितंबर की रात 11:06 बजे समाप्त होगी। ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल के अनुसार पूजा का शुभ समय 25 सितंबर को सुबह 5:56 बजे से रात 11:06 बजे तक रहेगा। रवियोग सुबह 5:56 से 11:22 बजे तक रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत कथा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है। श्रद्धालु 14 गांठ वाले पीले अनंत सूत्र को भगवान को अर्पित कर धारण करते हैं।
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