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Lucknow News: भारत-विंडीज टी-20 मुकाबले में टिकटों की कम दराें से बिक्री बढ़ी

Tue, 29 Sep 2026 02:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:45 AM IST
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Ticket sales for the India-West Indies T20 match increased due to lower rates.
लखनऊ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच छह अक्तूबर को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में टी-20 मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए टिकटों की बिक्री ने अब जोर पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम तक 16 हजार टिकट बिक चुके हैं। मुकाबला करीब आने के साथ टिकटों की बिक्री में और तेजी आने की संभावना है। ऐसे में मैच तक 35 हजार तक टिकट बिकने की आस जगी है। इकाना स्टेडियम की कुल दर्शक क्षमता 50 हजार है।
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यूपीसीए को उम्मीद है कि स्टेडियम में क्रिकेट का रोमांच देखते ही बनेगा। यूपीसीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित चटर्जी ने बताया कि लखनऊ में हुए पिछले मुकाबलों में दर्शकों की संख्या आशा के अनुरूप नहीं थी। इसका एक मुख्य कारण टिकटों की बढ़ी दर हो सकता है। इसलिए भारत और विंडीज के बीच इस मुकाबले में टिकटों की दरें घटाने का फैसला किया गया।
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यह योजना सफल रही है और बिक्री में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। बीती 17 जून को इकाना स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकदिवसीय मुकाबला हुआ था। उस समय महज 10 हजार टिकट ही बिक पाए थे।
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दर्शकों की कम संख्या को देखते हुए यूपीसीए ने टिकट दरें लगभग आधी कर दी थीं। दरों में इस कमी का सीधा फायदा अब देखने को मिल रहा है। इससे अधिक दर्शक मैच देखने के लिए आकर्षित हो रहे हैं।
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