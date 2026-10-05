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Lucknow News: मकसूद को तीन, कृष्णा और रवि को दो-दो स्वर्ण

Mon, 05 Oct 2026 02:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:41 AM IST
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Three gold medals for Maqsood; two each for Krishna and Ravi.
चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 
लखनऊ। 70वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन इरम कॉलेज के मकसूद अहमद का दबदबा रहा। उन्होंने अंडर-14 बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीते। शिया कॉलेज के कृष्णा ने अंडर-17 में 800 और 3000 मीटर दौड़, जबकि माध्यमिक विद्यालय तोपखाना के रवि कुमार ने अंडर-19 में 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद में दो-दो स्वर्ण अपने नाम किए।
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चौक स्टेडियम में रविवार को हुई प्रतियोगिता में नवजीवन के प्रीतम, जनता गर्ल्स की कोमल, क्रिश्चियन कॉलेज की अर्शी खान और अग्रसेन की मीरा देवी ने भी अपनी-अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। जनता गर्ल्स की सुनैना, अग्रसेन के अजीत यादव, पिक सिटी की श्रेया यादव और राजकुमार कॉलेज की चाहत सिंह भी विजेता रहे। वॉक में तौहीद, शिवम, मनीषा और अपेक्षा चौधरी ने स्वर्ण जीते। गोला फेंक में नवजीवन के अजय, लायल स्कूल की आस्था, केकेवी के आशीष, पलक और आराध्या विजेता बने।
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चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

चौक स्टेडियम में जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

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