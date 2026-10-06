Lucknow News: महिला जज के घर में घुसे चोर, कुक की सतर्कता से बचा सामान

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डॉ. राकेश नारायण के मुताबिक 23 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे वह पत्नी के साथ मुंबई में रह रही बेटी के घर गए थे। तीन अक्तूबर को तड़के करीब 4:24 बजे पुष्पा ने उन्हें फोन कर घर में किसी के होने की जानकारी दी। उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। उन्होंने पुष्पा से शोर मचाने के लिए कहा। उनके चीखने पर आरोपी दीवार फांदकर भाग गए। उन्होंने घटना की जानकारी अपने साले को दी। वह पड़ोसी के साथ घर पहुंचे तो कई दरवाजों के ताले टूटे मिले। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में मुंबई से लौटे डॉ. राकेश ने घर की जांच की तो एक सीसीटीवी कैमरा टूटा मिला।गोमतीनगर इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि डॉक्टर ने शुरुआत में घर से 20 हजार रुपये चोरी होने की बात कही थी लेकिन बाद में रकम घर में ही मिल गई। पुलिस घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं।