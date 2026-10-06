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Lucknow News: उत्कृष्ट योगदान के लिए पांच रेलकर्मी सम्मानित

Tue, 06 Oct 2026 03:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:09 AM IST
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Five railway employees honored for outstanding contribution.
लखनऊ। रेलवे सेफ्टी में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पांच रेलकर्मियों को उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से सोमवार को सम्मानित किया गया। यह सम्मान हजरतगंज स्थित डीआरएम कार्यालय में आयोजित समारोह में हुआ। सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बाबतपुर के स्टेशन मास्टर रंजन कुमार, ब्लाॅक हट बी के प्वाॅइंट़्समैन मुकेश ठाकुर, जलालगंज स्टेशन के प्वाॅइंट्समैन आशीष कुमार मौर्या, त्रिलोचन महादेव स्टेशन के प्वाॅइंट्समैन जीतेन्द्र कुमार तथा मड़ियाहूं स्टेशन के प्वाॅइंट्समैन सन्टी कुमार को सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक राजनीश श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। जिन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, उसमें शामिल हैं।
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