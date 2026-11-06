Lucknow News: बेटियां नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा थीं...कहकर फूट-फूटकर रो पड़े पिता

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उत्तरकाशी के केदारताल ट्रेक के दौरान बर्फबारी और हिमस्खलन की चपेट में आकर जान गंवाने वाली गुडंबा के गायत्रीपुरम निवासी वर्तिका और दीपिका वर्मा के शव बृहस्पतिवार को लखनऊ पहुंचे। शव घर पहुंचते ही परिजनों का धैर्य जवाब दे गया। बेटियों के शव देखकर मां बेसुध हो गईं। बाराबंकी के सराय पांडेय निवासी श्रीनारायण कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हैं। वह परिवार समेत गुडंबा के गायत्रीपुरम में रहते हैं। वर्तिका सबसे बड़ी बेटी थी। वह गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करती थीं। छोटी बेटी दीपिका मल्टीनेशनल कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर थीं। वर्क फ्रॉम होम के चलते वह लखनऊ में ही थीं। दीपिका ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) से कोर्स किया था। सबसे छोटा बेटा अतुल है।पिता ने बताया कि वर्तिका को ट्रेकिंग का शौक था। वह जहां भी जाती थी दीपिका को साथ ले जाती थी। दोनों भारत और नेपाल के कई दुर्गम ट्रेक पूरे कर चुकी थीं। 26 अक्तूबर को दोनों लखनऊ से उत्तराखंड के लिए निकली थीं। उन्हें 27 से 29 अक्तूबर तक तीन दिन में केदारताल ट्रेक पूरा करना था। दोनों करीब 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी थीं और छह-सात किलोमीटर ही बाकी था। 27 अक्तूबर को दोनों बहनें गंगोत्री से केदारताल के लिए रवाना हुई थीं। दल में कुल 12 लोग थे। 29 अक्तूबर को वापसी होनी थी लेकिन भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण वापसी का रास्ता बंद हो गया और दल के आठ सदस्य फंस गए। 30 अक्तूबर को दल के कुछ सदस्यों ने ट्रेकिंग एजेंसी को कच्ची डांग के पास फंसे होने की सूचना देकर मदद मांगी। इसके बाद बचाव अभियान शुरू हुआ। 31 अक्तूबर को सपोर्ट टीम के चार सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बुधवार सुबह तीन शव बरामद हुए जिनमें दोनों बहनें भी शामिल थीं।सोशल मीडिया से मिली हादसे की जानकारीश्रीनारायण ने बताया कि ट्रेकिंग एजेंसी ने हादसे की जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया पर खबर देखने के बाद उन्हें बेटियों के फंसने का पता चला। इसके बाद उनका बेटा अतुल एक नवंबर को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उत्तरकाशी पहुंचा और दोनों बहनों की तलाश में जुट गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मौसम खराब होने के बावजूद ट्रेकिंग कराई गई। उन्होंने ट्रेकिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि उत्तरकाशी के सांसद और जिला प्रशासन ने बेटियों की तलाश में हरसंभव मदद की। उन्होंने इस बात पर दुख भी जताया कि हादसे की सूचना के बाद कोई जनप्रतिनिधि परिवार का हाल जानने नहीं आया।मिलनसार स्वभाव की थीं दोनों बहनेंदोनों बहनों के शव पहुंचते ही मोहल्ले के लोग जुट गए। हर कोई परिवार को ढाढ़स बंधा रहा था। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक दोनों बहनें बेहद मिलनसार थीं। मोहल्ले में उनके व्यवहार और अपनत्व की चर्चा होती रही। भाई अतुल को उसके दोस्त संभाल रहे थे।केदारताल ट्रैक पर दो और पर्वतारोहियों के शव मिलेउत्तरकाशी। केदारताल ट्रैक पर लापता आठ पर्वतारोहियों की तलाश में चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान में बृहस्पतिवार को दो और शव बरामद हुए हैं। एनआईएम और एसडीआरएफ की टीम ने ट्रैक पर खोजबीन के दौरान दोनों शव बरामद किए। इससे पहले बुधवार तक चार पर्वतारोहियों के शव बरामद किए जा चुके थे। इनमें लखनऊ निवासी सगी बहनें दीपिका वर्मा और वर्तिका वर्मा भी शामिल थीं। अन्य दो शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं ने बताया कि बृहस्पतिवार को मिले दो और शवों को एयर टर्बुलेंस के चलते हेलिकॉप्टर से नीचे नहीं लाया जा सका। शुक्रवार को फिर नीचे लाने का प्रयास किया जाएगा। अभी अन्य दो पर्वतारोही लापता हैं जिनकी तलाश के लिए अभियान जारी रहेगा। (संवाद)