विज्ञापन

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि ट्रेन संख्या 05211 मुजफ्फरपुर–आनंद विहार टर्मिनल मंगलवार को मुजफ्फरपुर से 13.35 बजे चली। यह गोरखपुर होते हुए बुधवार को लखनऊ से दोपहर 01.40 बजे चलकर रात 09.45 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। ट्रेन 09439/09440 अहमदाबाद–गोरखपुर–अहमदाबाद बुधवार को दोपहर 01.00 बजे चलकर कानपुर, ऐशबाग से रात 00.58 बजे, बाराबंकी से 02.25 बजे एवं गोंडा से 03.40 बजे होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 19 को गोरखपुर से सुबह 10.50 बजे चलकर गोंडा से दोपहर 13.40 बजे, बाराबंकी से 14.55 बजे और ऐशबाग से 16.30 बजे चलकर अहमदाबाद पहुंचेगी।ट्रेन 05517/05518 सहरसा–अमृतसर–सहरसा बुधवार को दोपहर 13.35 बजे चलकर अगले दिन लखनऊ से सुबह 06.05 बजे प्रस्थान कर अमृतसर पहुंचेगी। वापसी में अमृतसर से 20 नवंबर को चलकर लखनऊ 18.40 बजे तथा गोरखपुर से अगले दिन 00.12 बजे प्रस्थान कर सहरसा पहुंचेगी।