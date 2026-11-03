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Lucknow News: कई इलाकों में आज रहेगा बिजली संकट

Tue, 03 Nov 2026 02:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:14 AM IST
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There will be a power crisis in several areas today
प्रतीकात्मक। 
लखनऊ। सुधार कार्य के कारण मंगलवार को शहर के कई इलाकों में चलते बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। महानगर उपकेंद्र के सेक्टर बी महानगर, विज्ञानपुरी, बीएसएनएल, सीआईडी कॉलोनी, सचिवालय कॉलोनी, रहीमनगर, पीएसी मुख्यालय के आसपास सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। विश्वविद्यालय उपकेंद्र के काला काकड़ हाउस के पास व न्यू हैदराबाद में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। भीखमपुर उपकेंद्र की पेपरमिल कॉलोनी के ए, सी, डी ब्लॉक, वाल्मीकि कॉलोनी और शिवाजी नगर के आसपास सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इक्का स्टैंड उपकेंद्र के तकिया मुंशीगंज, थाना हसनगंज के पीछे, उमराव सिंह धर्मशाला के पीछे, नेहरू नगर, शबाब मार्केट, बरौलिया, मुकारिमनगर क्षेत्र की बिजली सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक बाधित रहेगी।
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