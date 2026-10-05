Lucknow News: घटने लगा सई नदी का पानी

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सरोजनीनगर। हजारों बीघे फसलों को बर्बाद कर चुकी सई नदी का पानी अब धीरे-धीरे घटने लगा है। बीते दो दिनों से नदी का पानी खेतों से उतरना शुरू हुआ है, हालांकि पानी का उतार अभी बेहद मामूली है। इसके चलते ग्रामीण पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं कि नदी का पानी दोबारा विकराल रूप नहीं लेगा। गांवों की ओर लगातार बढ़ते पानी को देखकर जिस तरह ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था, उसमें अब कुछ राहत जरूर महसूस की जा रही है।