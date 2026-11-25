Lucknow News: ट्रैफिक विभाग का बूथ ही बन रहा सुगम यातायात में बाधा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:21 AM IST
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मोहनलालगंज। कस्बे में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने और अवैध पार्किंग पर कार्रवाई की जिम्मेदारी संभालने वाले ट्रैफिक विभाग का अपना बूथ ही जाम की वजह बन रहा है। गोसाईंगंज तिराहे पर हाईवे के तीव्र मोड़ के पास सड़क की पटरी पर बने इस बूथ से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।
बूथ के कारण बड़े और छोटे वाहनों को मोड़ से निकलने में परेशानी होती है। आमने-सामने से वाहनों के आने पर रास्ता और संकरा हो जाता है। वहीं, बूथ के ठीक बगल में और सड़क के दोनों ओर फल मंडी लगती है। इसके अलावा ऑटो चालक भी बीच सड़क पर वाहन खड़े कर सवारियां भरते हैं। इससे हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। बूथ, फल मंडी और ऑटो-रिक्शों के जमावड़े के चलते राहगीरों को रोजाना जाम से जूझना पड़ता है।
Iट्रैफिक बूथ लगभग आठ से नौ साल पुराना है और मुख्य सड़क से अलग किनारे की तरफ है। इससे किसी प्रकार भी यातायात में अवरोध नहीं होता। -
राघवेंद्र सिंह, एडीसीपी ट्रैफिकI
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बूथ के कारण बड़े और छोटे वाहनों को मोड़ से निकलने में परेशानी होती है। आमने-सामने से वाहनों के आने पर रास्ता और संकरा हो जाता है। वहीं, बूथ के ठीक बगल में और सड़क के दोनों ओर फल मंडी लगती है। इसके अलावा ऑटो चालक भी बीच सड़क पर वाहन खड़े कर सवारियां भरते हैं। इससे हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। बूथ, फल मंडी और ऑटो-रिक्शों के जमावड़े के चलते राहगीरों को रोजाना जाम से जूझना पड़ता है।
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Iट्रैफिक बूथ लगभग आठ से नौ साल पुराना है और मुख्य सड़क से अलग किनारे की तरफ है। इससे किसी प्रकार भी यातायात में अवरोध नहीं होता। -
राघवेंद्र सिंह, एडीसीपी ट्रैफिकI
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