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बूथ के कारण बड़े और छोटे वाहनों को मोड़ से निकलने में परेशानी होती है। आमने-सामने से वाहनों के आने पर रास्ता और संकरा हो जाता है। वहीं, बूथ के ठीक बगल में और सड़क के दोनों ओर फल मंडी लगती है। इसके अलावा ऑटो चालक भी बीच सड़क पर वाहन खड़े कर सवारियां भरते हैं। इससे हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। बूथ, फल मंडी और ऑटो-रिक्शों के जमावड़े के चलते राहगीरों को रोजाना जाम से जूझना पड़ता है।Iट्रैफिक बूथ लगभग आठ से नौ साल पुराना है और मुख्य सड़क से अलग किनारे की तरफ है। इससे किसी प्रकार भी यातायात में अवरोध नहीं होता। -राघवेंद्र सिंह, एडीसीपी ट्रैफिक