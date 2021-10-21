फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The struggle to rebuild life beyond one's wounds

Lucknow News: जख्मों से आगे जिंदगी संवारने की जद्दोजहद

Tue, 20 Oct 2026 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
The struggle to rebuild life beyond one's wounds
लखनऊ। एसिड अटैक के बाद जिंदगी को दोबारा संवारना आसान नहीं होता, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद महिलाएं अपने परिवार और बच्चों की जिंदगी संवारने में जुटी हैं। सोमवार को लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम में 19 जिलों से आईं एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने अपनी जरूरतें अधिकारियों के सामने रखीं। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (डब्ल्यूसीएसओ) उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिशन शक्ति के छठे चरण के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया।
विज्ञापन


कार्यक्रम में महिलाओं ने पुनर्निर्माण सर्जरी, मुआवजा, सुरक्षित आवास और कानूनी सहायता से जुड़ी समस्याएं बताईं। कई महिलाओं ने बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए स्थायी रोजगार की जरूरत बताई। उन्होंने कौशल विकास और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कार्यक्रम एडीजी वीमेन पावर लाइन पद्मजा चौहान समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डब्ल्यूसीएसओ ने प्रत्येक सर्वाइवर के संपर्क में रहने और उसकी जरूरत के अनुसार संबंधित विभागों एवं प्राधिकरणों से समन्वय कर सहायता दिलाने की प्रतिबद्धता जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed