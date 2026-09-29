Lucknow News: पूर्व मंत्री भगवती सिंह के परिजनों को खाली करना होगा रिवर बैंक कॉलोनी का बंगला
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:38 AM IST
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लखनऊ। रिवर बैंक कॉलोनी स्थित नगर निगम का सरकारी बंगला अब पूर्व मंत्री भगवती सिंह के परिजनों को खाली करना होगा। नगर निगम प्रशासन ने आवास का आवंटन रद्द कर दिया है और सात दिन में मकान खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया है।
रिवर बैंक कॉलोनी का आवास संख्या डी-2/2 पूर्व मंत्री भगवती सिंह और राकेश कुमार सिंह के नाम आवंटित था। भगवती सिंह सपा सरकार में मंत्री रहे थे। कोविड के दौरान भगवती सिंह के निधन के बाद भी उनके परिजन आवास में रह रहे हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक दोनों आवंटियों के निधन के बाद आवंटन की शर्तों और 26 जून 1978 के शासनादेश के प्रावधानों के तहत नगर आयुक्त गौरव कुमार के आदेश पर 14 सितंबर को आवंटन निरस्त कर दिया गया।आवंटन निरस्त करने के साथ नगर निगम ने अब सार्वजनिक सूचना जारी कर एक सप्ताह के भीतर आवास खाली करने के लिए कहा है।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक निर्धारित अवधि में आवास खाली नहीं करने पर वहां रहने वालों को अवैध कब्जेदार माना जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 के तहत आवास खाली कराने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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रिवर बैंक कॉलोनी का आवास संख्या डी-2/2 पूर्व मंत्री भगवती सिंह और राकेश कुमार सिंह के नाम आवंटित था। भगवती सिंह सपा सरकार में मंत्री रहे थे। कोविड के दौरान भगवती सिंह के निधन के बाद भी उनके परिजन आवास में रह रहे हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक दोनों आवंटियों के निधन के बाद आवंटन की शर्तों और 26 जून 1978 के शासनादेश के प्रावधानों के तहत नगर आयुक्त गौरव कुमार के आदेश पर 14 सितंबर को आवंटन निरस्त कर दिया गया।आवंटन निरस्त करने के साथ नगर निगम ने अब सार्वजनिक सूचना जारी कर एक सप्ताह के भीतर आवास खाली करने के लिए कहा है।
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नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक निर्धारित अवधि में आवास खाली नहीं करने पर वहां रहने वालों को अवैध कब्जेदार माना जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 के तहत आवास खाली कराने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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