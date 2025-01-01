Lucknow News: महानवमी पर मां की भक्ति में डूबी राजधानी

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मॉडल हाउस के पंडाल में श्रीनाथजी मंदिर की छवि के बीच कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाई गई और हलवा-पूड़ी व खीर का भोग लगाया गया। जानकीपुरम सेक्टर-ई के दुर्गा पार्क में राम मंदिर थीम वाले विशाल पंडाल में भी श्रद्धालु उमड़े। सहारा एस्टेट में लोककला-टेराकोटा शैली का पंडाल आकर्षण बना रहा। रवींद्रपल्ली में बंगाल के ग्रामीण परिवेश की झलक दिखी। शाम को धुनुची नृत्य, ढाक-ढोल की थाप और आरती ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। इसी तरह चौक सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से सुबह संधि पूजा की गई। अध्यक्ष पियूष माईती ने बताया कि शाम को गायन और झांकी कार्यक्रम आयोजित हुआ। मॉडल हाउस के पंडाल में श्रीनाथजी मंदिर की छवि के बीच कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाई गई और हलवा-पूड़ी व खीर का भोग लगाया गया। जानकीपुरम सेक्टर-ई के दुर्गा पार्क में राम मंदिर थीम वाले विशाल पंडाल में भी श्रद्धालु उमड़े। सहारा एस्टेट में लोककला-टेराकोटा शैली का पंडाल आकर्षण बना रहा। रवींद्रपल्ली में बंगाल के ग्रामीण परिवेश की झलक दिखी। शाम को धुनुची नृत्य, ढाक-ढोल की थाप और आरती ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। इसी तरह चौक सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से सुबह संधि पूजा की गई। अध्यक्ष पियूष माईती ने बताया कि शाम को गायन और झांकी कार्यक्रम आयोजित हुआ।

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लखनऊ। शारदीय नवरात्र के महानवमी पर्व पर सोमवार को राजधानी के मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में शहर मां की भक्ति डूबा दिखाई दिया। सुबह से ही कन्या पूजन, हवन और विशेष आरती के बीच मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। निरालानगर स्थित रामकृष्ण मठ में कुमारी पूजा हुई, वहीं बड़ी काली जी मंदिर समेत शहर के प्रमुख मंदिरों में मां की विशेष पूजा-अर्चना की गई। लाटूश रोड पर पूजा संसद सोसाइटी की ओर से सुबह विधि- विधान से संधि-पूजा की गई।