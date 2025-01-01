फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The capital, immersed in devotion to the Mother Goddess on Mahanavami

Lucknow News: महानवमी पर मां की भक्ति में डूबी राजधानी

Tue, 20 Oct 2026 01:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
The capital, immersed in devotion to the Mother Goddess on Mahanavami
शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 
लखनऊ। शारदीय नवरात्र के महानवमी पर्व पर सोमवार को राजधानी के मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में शहर मां की भक्ति डूबा दिखाई दिया। सुबह से ही कन्या पूजन, हवन और विशेष आरती के बीच मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। निरालानगर स्थित रामकृष्ण मठ में कुमारी पूजा हुई, वहीं बड़ी काली जी मंदिर समेत शहर के प्रमुख मंदिरों में मां की विशेष पूजा-अर्चना की गई। लाटूश रोड पर पूजा संसद सोसाइटी की ओर से सुबह विधि- विधान से संधि-पूजा की गई।
विज्ञापन


मॉडल हाउस के पंडाल में श्रीनाथजी मंदिर की छवि के बीच कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाई गई और हलवा-पूड़ी व खीर का भोग लगाया गया। जानकीपुरम सेक्टर-ई के दुर्गा पार्क में राम मंदिर थीम वाले विशाल पंडाल में भी श्रद्धालु उमड़े। सहारा एस्टेट में लोककला-टेराकोटा शैली का पंडाल आकर्षण बना रहा। रवींद्रपल्ली में बंगाल के ग्रामीण परिवेश की झलक दिखी। शाम को धुनुची नृत्य, ढाक-ढोल की थाप और आरती ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। इसी तरह चौक सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से सुबह संधि पूजा की गई। अध्यक्ष पियूष माईती ने बताया कि शाम को गायन और झांकी कार्यक्रम आयोजित हुआ।

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

शहर के अलग-अलग पंडालों में पहुंचे भक्त। इस दौरान गरबा व डांडिया भी किया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed