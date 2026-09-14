Lucknow News: शिवढरा में सांप के काटने से किशोरी की मौत, सीएचसी से कर दिया गया रेफर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
मोहनलालगंज। शिवढरा गांव में शनिवार तड़के 16 वर्षीय सोहनी उर्फ कामिनी को सांप ने काट लिया। परिजनों ने उसे मोहनलालगंज सीएचसी पहुंचाया, जहां से सिविल अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान रविवार सुबह किशोरी की मौत हो गई।
शिवढरा निवासी रामश्री की बेटी सोहनी (16) शनिवार तड़के करीब तीन बजे बिस्तर पर सो रही थी। सांप के काटने पर उसकी चीख सुनकर मां रामश्री ने ग्रामीणों को जगाया। ग्रामीणों ने सांप की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। दामाद के साथ रामश्री बेटी को मोहनलालगंज सीएचसी ले गईं। सीएचसी में चिकित्सकों ने सोहनी को एंटी स्नेक वेनम की डोज दी। हालांकि, हालत बिगड़ने पर उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीएचसी अधीक्षक दिवाकर भारद्वाज ने बताया कि हालत गंभीर होने के कारण किशोरी को हायर सेंटर भेजा गया था।
सांप के काटने से तीन दिन में दूसरी मौत, दोनों बार सीएचसी से मरीज किए गए रेफर
सांप के काटने से तीन दिन में यह दूसरी मौत है। इससे पहले 11 सितंबर को निगोहां में 22 दिन की एक बच्ची को सांप ने काट लिया था। उसे भी पहले मोहनलालगंज सीएचसी ले जाया गया था। सीएचसी पहुंचने पर डॉक्टर व स्टाफ बच्ची की नस नहीं खोज पाए थे और फिर उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया था। वहां सीपीआर के बाद सांस लौटी थी। हालांकि, हालत गंभीर होने पर झलकारीबाई अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहां पहुंचने से पहले बच्ची की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
डॉक्टरों पर कुप्रबंधन का आरोप
सीएचसी के डॉक्टर व स्टाफ पर मरीजों को ठीक से मैनेज न करने का आरोप है। एंटीवेनम की डोज देकर मरीजों को सीधे रेफर कर दिया जाता है। इसके बाद भी सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने कहा कि सीएचसी में इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं।
विज्ञापन
शिवढरा निवासी रामश्री की बेटी सोहनी (16) शनिवार तड़के करीब तीन बजे बिस्तर पर सो रही थी। सांप के काटने पर उसकी चीख सुनकर मां रामश्री ने ग्रामीणों को जगाया। ग्रामीणों ने सांप की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। दामाद के साथ रामश्री बेटी को मोहनलालगंज सीएचसी ले गईं। सीएचसी में चिकित्सकों ने सोहनी को एंटी स्नेक वेनम की डोज दी। हालांकि, हालत बिगड़ने पर उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीएचसी अधीक्षक दिवाकर भारद्वाज ने बताया कि हालत गंभीर होने के कारण किशोरी को हायर सेंटर भेजा गया था।
विज्ञापन
सांप के काटने से तीन दिन में दूसरी मौत, दोनों बार सीएचसी से मरीज किए गए रेफर
सांप के काटने से तीन दिन में यह दूसरी मौत है। इससे पहले 11 सितंबर को निगोहां में 22 दिन की एक बच्ची को सांप ने काट लिया था। उसे भी पहले मोहनलालगंज सीएचसी ले जाया गया था। सीएचसी पहुंचने पर डॉक्टर व स्टाफ बच्ची की नस नहीं खोज पाए थे और फिर उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया था। वहां सीपीआर के बाद सांस लौटी थी। हालांकि, हालत गंभीर होने पर झलकारीबाई अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहां पहुंचने से पहले बच्ची की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
डॉक्टरों पर कुप्रबंधन का आरोप
सीएचसी के डॉक्टर व स्टाफ पर मरीजों को ठीक से मैनेज न करने का आरोप है। एंटीवेनम की डोज देकर मरीजों को सीधे रेफर कर दिया जाता है। इसके बाद भी सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने कहा कि सीएचसी में इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं।