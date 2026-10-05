Lucknow News: टीम मेजेंटा व स्यान ने जीते क्रिकेट मुकाबले

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पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम मेजेंटा ने 75 रन बनाए। जवाबी पारी में टीम ग्रीन की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। टीम सात विकेट के नुकसान पर महज 29 रन ही बना सकी। मेजेंटा टीम के दियान खान ने घातक गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके। कैवल्य ने दो विकेट चटकाए। ब्लेज विलो मैदान पर खेले गए मुकाबले में टीम स्यान ने टीम टील को सात विकेट से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेाजी करने उतरी टीम टील ने पांच विकेट खोकर 102 रन बनाए। स्यान की ओर से गेंदबाज मनोमय गुप्ता ने तीन विकेट झटके। टीम स्यान ने देवांश राय के 33 रनों की बदौलत तीन विकेट के नुकसान पर ही लक्ष्य हासिल कर लिया।