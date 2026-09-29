Lucknow News: विद्यार्थियों ने सीखीं अभिनय और भाव-अभिव्यक्ति की बारीकियां
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:52 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:52 AM IST
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लखनऊ। भारतेंदु नाट्य अकादमी में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अभिनय और भाव-अभिव्यक्ति का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से सोमवार को आयोजित मास्टर क्लास ऑन अभिनय में कथक नृत्यांगना कपिला राज शर्मा की प्रमुख शिष्या और वर्ष 2025 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी ने विद्यार्थियों को अभिनय के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने भाव, रस, मुद्राओं, अंग-संचालन और शारीरिक अभिव्यक्ति के जरिए मंच पर चरित्र को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की तकनीक समझाई। देविका ने शास्त्रीय कथक की समृद्ध गुरु-शिष्य परंपरा से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। कपिला राज शर्मा आचार्य पंडित लच्छू महाराज की कथक परंपरा की शिष्या हैं।
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