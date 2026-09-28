हिंदी में हस्ताक्षर और नेमप्लेट से आएगा बदलाव : अखिलेश निगम

विज्ञापन

मुख्य अतिथि पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि स्वभाषा का सम्मान राष्ट्र के स्वाभिमान की नींव है। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के पूर्व डीआईजी डॉ. अखिलेश कुमार निगम ने कहा कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे व्यवहार स्थायी बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने लोगों से हिंदी में हस्ताक्षर करने, घरों की नामपट्टिकाएं हिंदी में लगाने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की।भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पार्षद हरशरण लाल गुप्त ने अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। अभियान के संयोजक डॉ. तेजस्वी गोस्वामी और सह-संयोजक राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित अभियान में कार्यकर्ताओं नवल पांडे, उज्जवल पांडेय, योगेश, आलोक गुप्ता सहित अन्य को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राम कुमार तिवारी ने किया। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस दौरान मंगलमान अध्यक्ष एवं वास्तुविद गणेश ताम्रकार, अभियान के मार्गदर्शक डॉ. अनंत प्रकाश श्रीवास्तव समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे।