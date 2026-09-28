हिंदी में हस्ताक्षर और नेमप्लेट से आएगा बदलाव : अखिलेश निगम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:59 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:59 AM IST
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लखनऊ। मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान जगाने के उद्देश्य से चलाए गए ‘स्वभाषा सम्मान-हिंदी हस्ताक्षर अभियान’ का रविवार को विजय नगर स्थित मंगलमान कार्यालय में समापन हुआ। अभियान के तहत राजधानी के 40 से अधिक विद्यालयों में जनजागरण किया गया। समापन समारोह में सहभागी विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, नोडल शिक्षकों और कार्यकर्ताओं को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि स्वभाषा का सम्मान राष्ट्र के स्वाभिमान की नींव है। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के पूर्व डीआईजी डॉ. अखिलेश कुमार निगम ने कहा कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे व्यवहार स्थायी बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने लोगों से हिंदी में हस्ताक्षर करने, घरों की नामपट्टिकाएं हिंदी में लगाने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की।
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पार्षद हरशरण लाल गुप्त ने अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। अभियान के संयोजक डॉ. तेजस्वी गोस्वामी और सह-संयोजक राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित अभियान में कार्यकर्ताओं नवल पांडे, उज्जवल पांडेय, योगेश, आलोक गुप्ता सहित अन्य को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राम कुमार तिवारी ने किया। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस दौरान मंगलमान अध्यक्ष एवं वास्तुविद गणेश ताम्रकार, अभियान के मार्गदर्शक डॉ. अनंत प्रकाश श्रीवास्तव समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि स्वभाषा का सम्मान राष्ट्र के स्वाभिमान की नींव है। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के पूर्व डीआईजी डॉ. अखिलेश कुमार निगम ने कहा कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे व्यवहार स्थायी बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने लोगों से हिंदी में हस्ताक्षर करने, घरों की नामपट्टिकाएं हिंदी में लगाने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की।
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भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पार्षद हरशरण लाल गुप्त ने अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। अभियान के संयोजक डॉ. तेजस्वी गोस्वामी और सह-संयोजक राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित अभियान में कार्यकर्ताओं नवल पांडे, उज्जवल पांडेय, योगेश, आलोक गुप्ता सहित अन्य को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राम कुमार तिवारी ने किया। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस दौरान मंगलमान अध्यक्ष एवं वास्तुविद गणेश ताम्रकार, अभियान के मार्गदर्शक डॉ. अनंत प्रकाश श्रीवास्तव समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे।
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