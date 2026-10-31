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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   'Run for Unity' rally today; traffic diversions in place

Lucknow News: रन फॉर यूनिटी रैली आज, रहेगा डायवर्जन

Sat, 31 Oct 2026 02:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:15 AM IST
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'Run for Unity' rally today; traffic diversions in place
लखनऊ। हजरतगंज में शनिवार सुबह सात बजे से रन फॉर यूनिटी रैली निकाली जाएगी। इस कारण सुबह पांच से दोपहर 12 बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।
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- सिकंदर बाग चौराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- बंदरिया बाग चौराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- बर्लिंगटन चौराहे से रॉयल होटल और हजरतगंज चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे।
- लालबाग चौराहे से मेफेयर तिराहे की तरफ लोग नहीं जा सकेंगे।
- हजरतगंज से वाल्मीकि तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- डनलफ तिराहे से अल्का तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- सुभाष और परिवर्तन चौक चौराहे से अशोक लाट चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- रॉयल होटल चौराहे से अशोक लाट चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।
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