Lucknow News: रन फॉर यूनिटी रैली आज, रहेगा डायवर्जन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:15 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:15 AM IST
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लखनऊ। हजरतगंज में शनिवार सुबह सात बजे से रन फॉर यूनिटी रैली निकाली जाएगी। इस कारण सुबह पांच से दोपहर 12 बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।
- सिकंदर बाग चौराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- बंदरिया बाग चौराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- बर्लिंगटन चौराहे से रॉयल होटल और हजरतगंज चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे।
- लालबाग चौराहे से मेफेयर तिराहे की तरफ लोग नहीं जा सकेंगे।
- हजरतगंज से वाल्मीकि तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- डनलफ तिराहे से अल्का तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- सुभाष और परिवर्तन चौक चौराहे से अशोक लाट चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- रॉयल होटल चौराहे से अशोक लाट चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।
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- सिकंदर बाग चौराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- बंदरिया बाग चौराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- बर्लिंगटन चौराहे से रॉयल होटल और हजरतगंज चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे।
- लालबाग चौराहे से मेफेयर तिराहे की तरफ लोग नहीं जा सकेंगे।
- हजरतगंज से वाल्मीकि तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- डनलफ तिराहे से अल्का तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- सुभाष और परिवर्तन चौक चौराहे से अशोक लाट चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- रॉयल होटल चौराहे से अशोक लाट चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।