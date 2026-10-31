Lucknow News: रन फॉर यूनिटी रैली आज, रहेगा डायवर्जन

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- सिकंदर बाग चौराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- बंदरिया बाग चौराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- बर्लिंगटन चौराहे से रॉयल होटल और हजरतगंज चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे।

- लालबाग चौराहे से मेफेयर तिराहे की तरफ लोग नहीं जा सकेंगे।

- हजरतगंज से वाल्मीकि तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- डनलफ तिराहे से अल्का तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- सुभाष और परिवर्तन चौक चौराहे से अशोक लाट चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- रॉयल होटल चौराहे से अशोक लाट चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।

लखनऊ। हजरतगंज में शनिवार सुबह सात बजे से रन फॉर यूनिटी रैली निकाली जाएगी। इस कारण सुबह पांच से दोपहर 12 बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।