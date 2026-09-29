Lucknow News: जलभराव से दो गांवों का रास्ता बंद, विरोध में प्रदर्शन

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ग्रामीण इंद्रपाल, बृजेंद्र, रामसागर, दूबर, कन्हई, अमृतलाल यादव, विपुल और रामकृपाल ने बताया कि सुखलाल खेड़ा और गुलमी खेड़ा में करीब 2,500 लोग रहते हैं। इनमें लगभग दो हजार मतदाता हैं। जलभराव को लेकर सांसद, विधायक और पार्षद से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। पार्षद प्रतिनिधि से शिकायत करने पर उन्हें ही पंपिंग सेट लगाकर पानी निकलवाने की सलाह दी गई। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव के समय नेता गांव में वोट मांगने पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव के बाद समस्याओं की सुध लेने कोई नहीं आता।ग्रामीणों ने बताया कि अभिभावक बच्चों को गोद में उठाकर खेतों के रास्ते स्कूल पहुंचाने के लिए मजबूर हैं। कुछ बच्चों का स्कूल आना-जाना तक बंद हो गया है। बुजुर्ग और छोटे बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं। बिजली आपूर्ति ठीक नहीं होने से भी परेशानी बढ़ रही है।जोनल अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं है। मौके पर कर्मचारियों को भेजकर जल निकासी दुरुस्त कराई जाएगी। लोगों का आवागमन सुगम हो, इसके लिए समस्या का समाधान कराया जाएगा।