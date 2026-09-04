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Lucknow News: सड़कें धंसीं, पार्किंग में बना 20 फीट गहरा गड्ढा

Fri, 04 Sep 2026 02:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:50 AM IST
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Roads caved in, a 20-foot-deep crater formed in the parking area
अयोध्या रोड ​पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ
लखनऊ। बारिश के बीच शहर में सड़क और जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। बृहस्पतिवार को अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क धंस गई। वहीं, अयोध्या रोड पर सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में सीवर लाइन टूटने से गहरा गड्ढा हो गया।
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इसके अलावा हजरतगंज में विधानभवन गेट नंबर सात के पास पानी की पाइप लाइन में लीकेज से सड़क धंस गई। चिनहट की शंकरपुरी कॉलोनी में भी सड़क धंस गई। अयोध्या रोड स्थित सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में बुधवार रात सीवर लाइन टूट गई। पानी के रिसाव से पार्किंग के बड़े हिस्से की मिट्टी बैठ गई और 20 फीट से अधिक गहरा व चौड़ा गड्ढा बन गया। सीवर का पानी बेसमेंट में भरने से दुकानदार दुकानें नहीं खोल सके। पार्किंग में गड्ढा होने से लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासी राजीव शर्मा के मुताबिक, घटना की जानकारी जलकल विभाग को दी गई है।
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पाइप लीकेज से धंसी सड़क, मरम्मत पूरी
विधानभवन गेट नंबर सात के पास पानी की पाइप लाइन में लीकेज से सड़क धंस गई। सूचना पर जलकल विभाग ने खोदाई कर लीकेज की मरम्मत की और गड्ढा भर दिया। जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता उत्कर्ष राय ने बताया कि लीकेज ठीक कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ के मुताबिक, सड़क की मरम्मत भी कर दी गई है। चिनहट की शंकरपुरी कॉलोनी में सड़क धंसने के बाद अभी मरम्मत नहीं हुई है। लोगों ने हादसे से बचाव के लिए गड्ढे में पेड़ की डाल लगा दी है, ताकि वाहन चालकों और राहगीरों को खतरे का पता चल सके।
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हैंडब्रेक फेल होने से नाले में गिरी कार
सहारा शॉपिंग सेंटर के पास पंपिंग स्टेशन के नजदीक खड़ी कार का हैंडब्रेक फेल हो गया। कार लुढ़कते हुए नाले में जा गिरी। कार में कोई सवार नहीं था। मालिक ने क्रेन बुलाकर कार को बाहर निकलवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार में कोई बैठा होता तो हादसा गंभीर हो सकता था।

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

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अयोध्या रोड पर हाईकोर्ट के सामने सड़क पर गड्ढा, सहारा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में धंसी फर्श औ

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