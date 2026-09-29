Lucknow News: एकल गायन में रिया सिंह को प्रथम स्थान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:46 AM IST
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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में सोमवार को 17वें स्थापना दिवस समारोह से पहले सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। ये प्रतियोगिताएं ''सेवा संकल्प अभियान-2026'' और ''नशा मुक्त भारत'' अभियान का हिस्सा थीं। विद्यार्थियों ने गायन और नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने विद्यार्थियों के उत्साह की सराहना की। एकल गायन में बीसीए की रिया सिंह प्रथम रहीं। प्रेरणा शुक्ला और मो. हामिद संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहे। शास्त्रीय एकल नृत्य में बीएड की सायमा मोहसिन ने पहला स्थान हासिल किया। समूह नृत्य में रिया यादव, श्वेता, प्रीति और जोया की टीम विजेता बनी।
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