Lucknow News: हत्यारोपी चालक के भाई पर 25 हजार का इनाम घोषित

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पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि रवि के भाई जय को पूरे मामले की जानकारी थी। आरोपी जय ने रवि का सहयोग किया था। पुलिस जय की तलाश में दबिश दे रही है। आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कई जगह देखा गया है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद पूरा मामला उजागर होगा। छानबीन में पता चला है कि वारदात को पूरी तैयारी से अंजाम दिया गया था। हत्या के बाद सभी के छिपने के ठिकाने चिह्नित थे। यही वजह है कि साजिश में शामिल लोग पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं। सफेदपोशों के बारे में भी एसटीएफ जानकारी जुटा रही है। पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सर्विलांस की मदद से कॉल डिटेल के जरिये अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि विवेचना में प्रकाश में आए लोगों के नाम बढ़ाए जाएंगे। इसके बाद इनाम भी घोषित किया जाएगा।

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लखनऊ। महाराणा प्रताप चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी चालक रवि के भाई जय किशन की भूमिका भी सामने आई है। डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक ने जय पर 25 हजार रुपये इनाम घोषित किया है। सियासी रंजिश में हत्या की छानबीन कर रही एसटीएफ को चार अन्य लोगों की संलिप्तता का भी पता चला है।